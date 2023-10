Sibari, linea adriatica per Milano. S’ipotizza l’istituzione di due Frecciarossa

La questione trasporti e mobilità continua ad agitare le impetuose acque della Sibaritide. Senza collegamenti non vi può essere sviluppo in questa terra le cui potenzialità da anni sono mortificate e declassate a problema. Intanto continua a farsi strada la proposta assegnare al terminal di Sibari una nuova coppia di treni Frecciarossa da Milano via Adriatica.

Una soluzione quasi a costo zero che comporterebbe a Trenitalia il prolungamento, proprio fino alla stazione della Piana, del capolinea Milano-Taranto.

Tra i primi ad accogliere favorevolmente, con entusiasmo e convinzione, era stato il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani che aveva le opportune interlocuzioni con i vertici del principale vettore ferroviario italiano al fine di valutare la fattibilità dell’idea. Una proposta che, non si capisce per quale ostacolo o per quale recondito motivo, stenta ancora a decollare nel territorio della Sibaritide. In Basilicata, invece, la cittadinanza attiva ha preso la palla al balzo. Negli ultimi giorni, infatti, il movimento Policoro nel Cuore, che fa riferimento all’ex sindaco del centro lucano Nicola Lopatriello, raccogliendo l’idea l’ha trasformata in petizione popolare.

