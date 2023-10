San Giovanni in Fiore, fungaiolo disperso nel Parco della Sila: ricerche ancora senza esito

Ancora senza esito le ricerche di B. A. di 62 anni scomparso da ieri pomeriggio in località Germano, nel Parco Nazionale della Sila. Impegnate squadre di tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello e Sila Lorica del Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS Calabria. Presente anche un tecnico della componente ricerca.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando il 62enne non è rientrato alla sua autovettura dopo una mattinata in cerca di funghi assieme ad un amico.

Tramite il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico è stato attivato il Reparto SAR (Search and Rescue) Aviazione dell'Esercito Italiano "Sirio" Lamezia Terme che, dopo aver imbarcato personale tecnico del CNSAS Calabria, sta effettuando diversi sorvoli dell’area interessata alle ricerche.

Le ricerche via terra, proseguite per tutta la notte, sono riprese questa mattina e si stanno concentrando nei pressi della Diga Re di Sole.

Sul posto, impegnati nelle ricerche anche i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), i Carabinieri Forestali di Longobucco Cava di Melis, i Vigili del Fuoco e membri dell’Associazione PFI (Piccoli Fototrappolatori Indipendenti).