Cosenza, scuolabus fermi in deposito: genitori e studenti disperati

A un mese e mezzo dall’inizio dell’anno scolastico non c’è ancora traccia del servizio di scuolabus nella nostra città. Le sollecitazioni di alcuni consiglieri comunali, le proteste legittime di numerosi genitori, soprattutto quelli che vivono nelle aree periferiche, alcuni dei quali hanno figli con disabilità, non hanno trovato risposte nel palazzo comunale. Il problema era stato portato all’attenzione della giunta Caruso sin dallo scorso mese di giugno. Un appello preventivo, ipotizzando che la situazione non si sarebbe sbloccata. Così è stato in effetti. Da Palazzo dei Bruzi le ultime assicurazioni (dopo quelle fornite dall’ex assessore Francesco Giordano) erano arrivate alla vigilia della seduta del Consiglio comunale sull’approvazione del Bilancio preventivo: superato quest’ostacolo, era stato detto da alcuni amministratori, ci occuperemo del caso scuolabus. È trascorsa una settimana dall’assise municipale e il silenzio regna sovrano. Si era parlato anche di un affidamento temporaneo per due mesi, prima di risolvere la pratica in modo definitivo. Non si è mosso nulla, evidentemente per motivi mdi natura economica oltre che economici.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza