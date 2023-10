Sibari, incendiata una villetta nel complesso nautico

L’anonima incendi torna a colpire nei complessi nautici dei Laghi di Sibari. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, ignoti hanno dato alle fiamme una abitazione in ristrutturazione nel complesso Kalakalos. Una fortuna per i proprietari perché, visti i lavori in corso, all’interno della villetta non c’erano mobili e il pronto intervento della vigilanza dei Laghi ha scongiurato problemi ben più gravi. Sul rogo, che per i Vigili del fuoco del Provinciale di Cosenza è catalogabile come di certa natura dolosa, c’è però un giallo. Al centro della stanza del piano inferiore Vigili del fuoco, vigilanza e Carabinieri hanno rinvenuto una tanica di benzina che non sembra appartenere ai proprietari o alla ditta incaricata dei lavori. Un elemento che potrebbe servire sia per identificarne la provenienza sia per identificare il conduttore/incendiario visto che all’esterno è presenta una fitta rete di telecamere e una tanica non è poi così facile da occultare. Le indagini, coordinate dal Capitano Michele Ornelli, proseguono a tutto campo per arrivare velocemente a una soluzione.

