Cassano, l’anonima incendi torna a colpire ai Laghi di Sibari

Seconda notte di fuoco consecutiva in città. Gli incendiari sono tornati in azione di nuovo nel complesso Kalakalos dei Laghi di Sibari e, contemporaneamente, nel centro storico di Cassano.

Tra l’una e le due di ieri ignoti hanno dato alle fiamme in zona Cappuccini una Bmw che è andata completamente distrutta nel rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Trebisacce che hanno spento quel che rimaneva dell’incendio mettendo in sicurezza la zona. Sicura la natura dolosa del gesto avvenuto, peraltro, in una zona poco frequentata di notte e nel cuore del borgo antico cassanese.

Il vero giallo, però, si è consumato quasi nelle stesse ore ai Laghi di Sibari dove è stata data alle fiamme una villetta nel complesso Kalakalos. Le fiamme hanno completamente distrutto l’abitazione e nemmeno l’intervento dei vigilantes, purtroppo, è servito a bloccare le fiamme come invece è successo altre volte in passato. La particolarità del caso è dovuta al fatto che, nella notte tra lunedì e martedì, ignoti avevano dato alle fiamme l’abitazione in ristrutturazione posta a fianco rispetto a quella distrutta ieri notte dall’incendio. Nel caso del primo rogo, però, il fatto che fosse in ristrutturazione, aveva rappresentato una fortuna per i proprietari visto che all’interno della villetta non c’erano mobili e il pronto intervento della vigilanza dei Laghi aveva scongiurato problemi e danni ben più gravi e di maggiore entità.

