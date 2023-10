Castrovillari, la pioggia autunnale salva monte Manfriana

La pioggia salva monte Manfriana. Un forte acquazzone autunnale, infatti, ha sedato un vasto incendio che, in sole due ore, s'è ingoiato parte della pineta posta nell'area di contrada Petrosa e, soprattutto, ha praticamente raso al suolo la superficie del poligono di tiro di Monte Manfriana. L'area era praticata dai militari che la usano per le esercitazioni di rito. Il fuoco, in particolare, intorno alle undici ha iniziato il percorso in salita verso la vetta del Monte Manfriana. Fortunatamente, però, la pioggia intensa ha salvato uno dei luoghi naturalistici più belli della città, quindi bloccato i mezzi aerei (due canadair e un elicottero di Calabria Verde) che erano stati allertati dai vigili del fuoco per procedere alle operazioni di spegnimento. Sul posto si sono subito recate le associazioni che operano per la prevenzione degli incendi boschivi. Un fenomeno che, proprio la scorsa estate, ha praticamente messo in ginocchio la parte sud di Monte Manfriana, nel comune di Frascineto e in quello di Civita.

