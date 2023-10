Paghe d’oro all’Azienda ospedaliera, il fronte dei sospetti s’allarga

Comincia da una montagna di carte contabili e informatiche l’inchiesta sugli straordinari d’oro dell’“Annunziata”. Atti da esplorare per tracciare la rotta degli affluenti investigativi che potrebbero sfociare in scenari imprevedibili. Seguendo le impronte di quel fiume di soldi usciti dalle casse dell’Azienda ospedaliera e finiti nelle buste paga dei cinque dipendenti, i detective della Tributaria continuano a pestare le strade oscure di questa vicenda cercando le prove della trama ipotizzata in mezzo a documenti amministrativi e memorie di pc.

C’è ancora tanto da scoprire in questa indagine e per il momento la bussola nelle mani degli inquirenti è nelle criticità indicate nella relazione dell’internal audit disposta dal commissario, Vitaliano De Salazar, dopo la segnalazione di anomalie contabili.

È chiaro che l’indagine dovrà approfondire i temi, per ora solo rischiarati dalla commissione interna, e non si esclude che nei prossimi giorni le “divise grigie” possano registrare nuove acquisizioni di materiale probatorio. Il lavoro dei detective del colonnello Giuseppe Dell’Anna è blindato dagli omissis, c’è poco spazio per le indiscrezioni. Bocche cucite anche in procura con il capo dei pm Mario Spagnuolo che coordina, nel più assoluto riserbo, un’attività inquirente che potrebbe ben presto allargare il fronte dei sospetti. Ma si tratta, al momento, di ipotesi.

