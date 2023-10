Anziana donna rapinata nel centro di Cosenza, è il secondo caso in pochi giorni. S'indaga su un possibile legame

Un arresto per rapina ai danni di un'anziana donna nel centro di Cosenza. La signora, soccorsa dal personale sanitario e dai poliziotti, riferiva che poco prima, una volta uscita dal supermercato dove aveva effettuato al spesa, mentre si incamminava a piedi verso la propria abitazione veniva raggiunta da un ragazzo che, avvicinatosi da dietro, la strattonava strappandole con forza e violenza al borsa, per poi allontanarsi di corsa.

I poliziotti della Squadra Mobile, grazie anche alle precise indicazioni ricevute dai colleghi della Sala Operativa, poco dopo, presso il piazzale delle Autolinee, controllavano un giovane corrispondente perfettamente alla descrizione fornita dalla vittima. Lo stesso, dopo essere stato bloccato, veniva sottoposto a perquisizione che permetteva rinvenire i documenti di identità e carte di pagamento poco prima sottratti.

La rapina registrata nella serata di ieri segue un analogo caso verificatosi nei giorni scorsi in città sul quale la Squadra Mobile sta indagando. Gli elementi acquisiti, nelle circostanze e nelle modalità violente attraverso le quali vengono messe in atto, porterebbero a considerare un unico filo conduttore, al vaglio dei poliziotti. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato trasferito in carcere.