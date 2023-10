Cosenza, tombini sporchi e otturati: strade e scantinati allagati

Alcune auto galleggiavano, altre si muovevano a stento. Scene viste e riviste a Cosenza. Che si ripetono ogni qualvolta sulla città si abbattono acquazzoni più violenti. Siamo in via Montana (la zona è dedicata a vittime di mafia), tra la rotatoria ai confini con Rende (Parco Green e Parco Robinson) e l’area del Campagnano.

Ieri mattina per circa tre ore (dalle sei alle nove) allagata la strada principale e i seminterrati di alcuni palazzi.

Le forze dell’ordine (carabinieri e Polizia municipale) sono accorsi per disciplinare il traffico e chiudere le strade vicine onde evitare ingorghi e scongiurare rischi peggiori) mentre i vigili del fuoco hanno lavorato muniti di idrovore per liberare scantinati e auto in panne.

La storia è quella di sempre. Le acque bianche dei palazzi di questa zona dai tombini (troppo bassi e al livello del terreno) finiscono nel Campagnano, per cui l’acqua non segue il suo normale corso e quando il livello sale viene... respinta. L’acqua in grande quantità torna indietro provocando allagamenti. I tombini (peraltro sporchi, intasati) andrebbero rifatti ex novo per scongiurare il problema. I pompieri (ma anche i residenti) si sono trovati di fronte ad acqua, foglie, detriti, fango nei cortili e nei seminterrati dei palazzi.

