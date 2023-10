Sibari, due incendi in un mese: allarme sicurezza ai Laghi

Prima i furti, poi gli incendi di auto e d’immobili, soprattutto negli ultimi due giorni, che hanno fatto segnare un record: sono “andate” a fuoco due villette nel residence Kalakalos. Una serie di fatti, quelli che si sono verificati negli ultimi mesi che hanno fatto salire la temperatura dell’emergenza nel comprensorio dei Laghi di Sibari.

Per questo il presidente dell’Assolaghi, Luigi Guaragna, è tornato a chiedere «un controllo ancor più stringente del territorio per preservare serenità e legalità all’interno de comprensorio nautico». D’altronde la serie di atti ripetutisi nelle ultime settimane, hanno destato preoccupazione e allarme sociale tra le darsene del porto turistico sibarita. «Il susseguirsi di episodi di chiara matrice criminale, con furti e incendi a danno di diverse abitazioni ed attività commerciali – dice Guaragna – preoccupa. AssoLaghi ha messo in campo da tempo, per quanto di propria competenza, ogni misura utile e necessaria, intensificando l’attività di sorveglianza garantita dal corpo di vigilanza privata e potenziando il sistema di videosorveglianza interno che opera insieme alla rete di videosorveglianza pubblica. La collaborazione con le forze dell’ordine, il cui impegno peraltro è innegabile, è costante e proficua. Eppure, di recente si è assistito ad un proliferare di situazioni inquietanti, che richiedono probabilmente sforzi maggiori».

Da qui l’appello, rivolto alle istituzioni ed in particolare alla Prefettura, «a voler adottare ogni iniziativa utile ed opportuna a garantire, sul piano della prevenzione e su quello della repressione, il pieno rispetto della legalità in un’area che è motore di sviluppo». Una richiesta ormai necessaria dopo gli ultimi due atti incendiari che si sono verificati nei Laghi di Sibari. Da giugno a ottobre, nel solo complesso nautico sibarita, sono state incendiate tre villette di cui una completamente distrutta e altre due incendiate parzialmente soltanto grazie al lavoro della vigilanza interna al complesso nautico. A questi si aggiunge anche un ristorante parzialmente danneggiato dagli incendiari.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza