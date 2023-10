Treni, petizione per portare a Sibari il Milano-Taranto

Dopo le istituzioni e le associazioni si muovono anche i cittadini. Su change.org, infatti, famosa piattaforma che ospita petizioni, ne è comparsa una dal titolo “Prolunghiamo il capolinea del treno Frecciarossa Milano-Taranto fino a Sibari”. Una petizione nasce da una necessità collettiva che riguarda molti cittadini della Calabria, della Basilicata e della Puglia jonica.

L'accesso a un vettore nazionale per gli spostamenti ferroviari verso le principali città del nord Italia, lungo la dorsale adriatica, è fondamentale per la mobilità e l'integrazione del territorio. Attualmente, la coppia di treni Frecciarossa FR 8807 (Milano-Taranto) e FR 8820 (Taranto-Milano) si muove lungo la dorsale orientale italiana da e verso la città pugliese. Questo limita notevolmente le possibilità di viaggio dei calabresi e dei lucani e riduce l'accessibilità alle due regioni che hanno esigenze di mobilità sia turistiche che lavorative.

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), la Calabria (e a ruota la Basilicata) ha uno dei più bassi livelli di mobilità in Italia, con solo il 35% della popolazione che si sposta regolarmente fuori dalla propria area locale. Il prolungamento della linea Frecciarossa potrebbe contribuire a migliorare questa situazione, offrendo ai cittadini un modo più diretto e veloce per raggiungere le principali città del nord.

