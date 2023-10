Abusi su una studentessa, prof di Belvedere Marittimo condannato a tre anni

Violenza sessuale aggravata ai danni di una sua studentessa. Con questa accusa il Tribunale di Paola ha condannato a 3 anni di reclusione un 62enne, docente di Storia dell’arte del liceo “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo. Al termine della camera di consiglio, i giudici hanno condannato il professore anche al pagamento delle spese processuali, all’interdizione perpetua da qualsiasi incarico in tutte le scuole di ogni ordine e grado e in ogni istituzione pubblica o privata che si occupi di minori. È stata, infine, disposta l’interdizione dai pubblici uffici per tre anni.

Il 62enne doveva rispondere di due distinti capi di imputazione, mentre un terzo capo di imputazione si è estinto per intervenuta prescrizione. All’esito di accurate indagini, nel maggio del 2018, il gip del Tribunale di Paola dispose gli arresti domiciliari nei confronti del docente. Alcuni mesi dopo, il Riesame modificò la misura dei domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel comune di Pizzo Calabro. L’inchiesta della Procura si avvalse anche di diverse testimonianze e dei racconti di altre studentesse che riferirono ai magistrati informazioni e circostanze alle quali avrebbero assistito direttamente. Sulle indagini c’è sempre stato uno stretto riserbo tenendo in considerazione, in particolare, il fatto che la vicenda ha coinvolto minorenni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza