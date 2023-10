Paura nella notte per un incendio divampato in una palazzina a Mirto Crosia. Per cause pare accidentali è andato a fuoco il sottotetto in legno dello stabile ed in poco tempo le fiamme si sono propagate. Paura per la presenza di ben tre bombole di gas. Il pronto intervento dei carabinieri della locale stazione stazione e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Tratte in salvo sette persone che vivevano nello stabile