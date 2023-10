Schiacciato da una ruspa, muore a 40 anni in un cantiere. Trebisacce a lutto

La città piange l'ennesima vittima sul lavoro. Luca Camodeca, 40 anni, originario di Cersosimo nell’entroterra lucano, è stato schiacciato da un’escavatore mentre lavorava in un cantiere in località Piano della Corte, tra Noepoli e Terranova del Pollino, nei lavori di costruzione del nuovo centro intercomunale di raccolta dei rifiuti di alcuni paesi dell'area sud della Basilicata. A nulla sono serviti i soccorsi, purtroppo il giovane è spirato sotto il peso di quel mezzo meccanico che non gli ha lasciato alcun scampo. La triste notizia è arrivata presto in riva allo jonio dove aveva deciso di vivere e dove tornava spesso specialmente nei week end. Aveva scelto Trebisacce insieme alla sua compagna di Plataci come casa coniugale, tant'è che con sacrificio e sudore, in vista del matrimonio, già programmato per agosto del prossimo anno, avevano acquistato un’abitazione nel rione Sant’Antonio nella parte sud dell’abitato della marina trebisaccese.