Cassano, organico Asp ridotto all'osso: ennesima festività senza guardia medica

Nuove chiusure in arrivo per la Guardia medica di Doria. Continua a pesare la mancanza di una soluzione definitiva al problema della carenza di medici. Casi sporadici, quelli successi in passato, che si pensava avvenute in coincidenza con qualche festività. Già da tempo, però, si sono trasformati in chiusure sistematiche. L’ultima sospensione del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Doria comunicata dall’Asp di Cosenza, infatti, è arrivata a inizio settimana e riguarderà ben due giornate: domani giovedì 2, dalle ore 20 alle ore 8 di mattina e domenica 5 novembre dalle ore 8 alle 20 di sera. Nel documento si annuncia come, malgrado il distretto sanitario abbia posto in essere tutte le procedure di competenza, il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica), a Doria, non sarà attivo nelle date indicate. A poco o nulla, poi, serve l’invito all’utenza dell’Azienda sanitaria provinciale di rivolgersi, in caso di necessità, al servizio di emergenza urgenza 118. I periodi più complicati in cui la guardia medica di Doria era stata già chiusa erano quelli topici: a Natale, a Capodanno, il giorno di Pasquetta e poi altri quattro gironi a fine aprile per lo stesso motivo. Stessa situazione si è verificata spesso anche in estate, periodo in cui tanti di turisti hanno invado le aree turistiche della costa ionica sibarita, in particolare, quelle che ricadono nel Comune di Cassano.

