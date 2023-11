Mareggiate in arrivo, preoccupazione a Paola e Fuscaldo: i sindaci corrono ai ripari

Preoccupazione a Paola e Fuscaldo nelle zone limitrofe al mare. Se da un lato l’inaspettato prolungamento delle belle giornate sembra ancora non aver abbandonato il Sud con diverse attività balneari che ancora non hanno chiuso i battenti, dall’altro c’è in arrivo un cambiamento meteorologico repentino nei prossimi giorni che mette in allerta i Comuni.

Il sindaco di Paola, Giovanni Politano, ha emesso ordinanza urgente per la pubblica sicurezza in quanto nelle prossime ore le onde del mare potrebbero affacciarsi pericolosamente sulle strutture balneari e per tale motivo il primo cittadino ha ordinato ai titolari di concessioni demaniali di provvedere alla loro messa in sicurezza con soluzioni provvisorie e temporanee di protezione per il periodo di rischio e pericolo.

«Sono previste - spiega Politano - onde alte quattro metri tali da arrecare danneggiamenti al litorale paolano». Un’ordinanza dettata dal fatto che nel recente passato si sono verificate situazioni di criticità intensa dovute a allagamenti e mareggiate con pregiudizio per attività e stabilimenti balneari, nonché alla viabilità in particolare sul lungomare e in prossimità della zona pennelli. Il litorale paolano in effetti nel corso degli anni ha subìto una notevole riduzione della linea di riva a causa dell’erosione costiera sempre più in forte aumento.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza