Parco del benessere a Cosenza, attesa infinita: tempi ancora incerti sul completamento

Manca l’ultimo miglio. Eppure la meta appare sempre più lontana. Non si hanno tempi certi sul completamento del Parco del benessere, il tratto che dal centro commerciale “I Due Fiumi” porta verso la sopraelevata, nei pressi del Liceo Scientifico Scorza.

Al vialone occorrono pochi ritocchi affinché l’opera possa essere ufficialmente consegnata alla città, ma al momento il cantiere è fermo. In un recente sopralluogo effettuato dal sindaco, Franz Caruso, insieme ai tecnici e ai funzionari di Palazzo dei Bruzi, sono emerse delle problematiche, alcune legate anche al passaggio dei vandali, come nel caso delle dune artificiali prese di mira, appunto, da qualche buontempone, che adesso necessitano di riparazioni.

Andrebbero, poi, apportate delle limature ai campetti realizzati lungo il percorso, destinati a varie discipline sportive, dove ristagnerebbe l’acqua piovana. E ancora, estirpati degli alberi diventati secchi, e, soprattutto, costruita una recinzione ai bordi della piscinetta sorta nella piazzetta più grande del Parco. E questo per favorire una maggiore sicurezza. Tutte migliorie rispetto alle quali l’amministrazione comunale ha già interessato la ditta esecutrice dei lavori, che ha predisposto dei nuovi elaborati corredati da interventi supplementari e di rifinitura. Adesso tocca allo stesso Municipio approvarli per poi dare il via libera alla ripresa delle attività di cantiere.