Arrestato dopo un inseguimento a Cosenza: nell'auto e in casa cocaina pronta per lo spaccio

Un uomo arrestato in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Nella giornata di ieri la Volante, mentre stava effettuando un posto di controllo in una nota via cittadina, ha fermato un’autovettura che sopraggiungeva ad elevata velocità. Il conducente del mezzo, al fine di eludere il controllo, anziché fermarsi ha accelerato cercando di allontanarsi. Gli agenti si sono dunque lanciati all’inseguimento, riuscendo a bloccare il veicolo. Da un accurato controllo, si è appurato che il soggetto fosse gravato da numerosi precedenti di Polizia; si è proceduto ad effettuare una perquisizione personale estesa al veicolo, in seguito alla quale sono stati rinvenuti due involucri di cocaina, sostanza trovata anche in casa dell'uomo posto perciò ai domiciliari.