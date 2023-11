Cassano Ionio, accesso al credito più facile per le persone in difficoltà

Firmata ieri la convenzione tra Banca Mediolanum, Fondazione Mediolanum e la Fondazione Antiusura San Matteo Apostolo di Cassano per facilitare l’erogazione di finanziamenti a favore di persone con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di sovraindebitamento, residenti in tutta la regione Calabria, e che sia l’inflazione sia il rialzo dei tassi di interesse stanno mettendo ulteriormente in difficoltà.

In base alla convenzione di durata triennale (rinnovabile), Mediolanum mette a disposizione della Fondazione San Matteo Apostolo una linea di credito rotativa con plafond di 150mila euro che verrà utilizzata per accordare prestiti con rimborso rateale a soggetti in difficoltà, individuati grazie all’attento lavoro della Fondazione in stretta collaborazione soprattutto con i Centri di ascolto della regione e si impegna ad erogare prestiti rateali a soggetti considerati non bancabili con durata massima di 5 anni (60 mesi) nei limiti del plafond rotativo per un importo massimo per ogni singolo finanziamento di 20mila euro.

«È necessario che le banche ascoltino il territorio - dichiara Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum e membro del Comitato di presidenza Abi con deleghe a innovazione e sostenibilità – e che tornino a svolgere il loro ruolo sociale nel contrastare il ricorso all'usura e facilitare l’inclusione finanziaria di famiglie perbene, ma definite non bancabili. Con questa responsabilità la Banca ha deciso di raddoppiare l’impegno in Calabria firmando la recente convenzione e riconoscendo l’importanza di farsi carico delle disuguaglianze economiche della comunità».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza