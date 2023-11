Disagi sulla costa tirrenica cosentina causati dal maltempo. In particolare pioggia e vento si sono abbattute sull'Alto Tirreno cosentino causando numerosi disagi. Momenti di paura si sono vissuti quando a causa del temporale e del forte vento un albero è crollato su un’automobile a Tortora. Per fortuna non ci sono stati feriti. La pioggia sta creando disagi anche alla circolazione e ai trasporti.