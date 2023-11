Roberto Porcaro, il boss pentito di Cosenza “bocciato” dalla Dda di Catanzaro

Due storie parallele. E un destino giudiziario sovrapponibile. Roberto Porcaro, componente di spicco delle cosche “confederate” di Cosenza e Rende sceglie improvvisamente di vuotare il sacco. È in carcere per effetto della maxinchiesta “Reset” (350 indagati nel Cosentino) ed ha sul groppone una condanna a 20 anni di carcere per traffico di droga inflittagli dal Tribunale di Reggio Calabria.

Porcaro è considerato un boss in ascesa per via del rapporto che lo lega al capobastone rendese Francesco Patitucci, come lui finito dietro le sbarre ma per una condanna all’ergastolo (ancora non definitiva) inflittagli dall’Assise bruzia in prima istanza per un duplice omicidio risalente al febbraio 1985.

Roberto Porcaro chiede di parlare con i pubblici ministeri antimafia della Distrettuale di Catanzaro perchè vuole collaborare. E comincia così la trafila degli interrogatori: siamo nella primavera scorsa. L’ex moglie del boss e i figli non lo seguono nel percorso pseudo-collaborativo e si oppongono all’inserimento nel programma di protezione.

Il “dichiarante”, intanto, parla di cose note e qualcosa, con il trascorrere delle settimane, non convince l’allora procuratore capo Nicola Gratteri, l’aggiunto Vincenzo Capomolla e i pm antimafia Vito Valerio e Corrado Cubellotti. I primi verbali con le confessioni del boss nel frattempo vengono depositati agli atti di alcuni processi. La Procura, però, sembra non fidarsi molto di lui e appare orientata a non dare parere favorevole per l’immissione nello speciale sistema di assistenza e tutela dei pentiti. A settembre, a sorpresa, Roberto Porcaro notifica in aula a tutti che non intende continuare la collaborazione. Sceglie i tempi giusti anticipando i pubblici ministeri? Forse.

