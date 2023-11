Tragedia a Corigliano Rossano, si ribalta col muletto e muore schiacciato

È finito in tragedia l’incidente avvenuto oggi pomeriggio in località Forello nell’area urbana di Rossano dove un uomo del posto ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto un muletto che stava guidando e si è ribaltato nel corso di una manovra. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano, i medici del 118 e una volante della polizia. Chiamato ad intervenire anche l’elisoccorso che è atterrato nelle vicinanze del territorio in cui è avvenuto l’incidente, anche se purtroppo l’uomo è morto subito dopo.