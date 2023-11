Trebisacce, panico in via Prima Piana. Incendiata l’auto di un pakistano

Il fuoco doloso, dopo qualche mese di silenzio, l’ombra dei piromani ritorna prepotente in città. Domenica sera prima di mezzanotte, le fiamme hanno avvolto in via Prima Piana, una Fiat Ulisse di proprietà di un cittadino pakistano. L'ennesimo mezzo appartenente ad extracomunitario è stato incendiato. E non è la prima volta, purtroppo, che le lingue di fuoco hanno preso di mira automobili pressoché impiegati per lavoro, di commercianti provenienti dall'Asia meridionale o dal Marocco, che risiedono da queste parti ormai da anni. Verso le 23.10 il bagliore rosso e il fumo acre ha fatto scattare l'allarme dalle parti della Scuola elementare situata nel pieno centro abitato della marina trebisaccese, location divenuta ormai posto posto privilegiato dagli ignoti piromani, anche perchè in questo popoloso quartiere, abitano diversi immigrati giunti nel Belpaese, dalle spiagge sabbiose del mare Arabico o dalla parte occidentale dell'Africa. In una "lotta" di fuoco che sembra non aver fine, nonostante la presenza costante delle forze dell'ordine che non smettono mai di presidiare il territorio, notte e giorno, col caldo torrido o con il freddo intenso.

