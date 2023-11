Cabina elettrica in fiamme ad Amantea, resta al buio via Mirabelli

Non ha avuto conseguenze gravi l'incendio di una cabina elettrica posizionata lungo la centralissima via Roberto Mirabelli, l'arteria che collega piazza Cappuccini con il quartiere Santa Maria. Le fiamme che sono scaturite dall'interno della cabina stessa, circostanza che lascia pensare al classico corto circuito, è stato prontamente domato dalle forze dell'ordine. I Carabinieri della locale stazione sono prontamente giunti sul posto per verificare non solo l'accaduto, ma anche eventuali criticità. Alcune vie sono completamente al buio. Non è la prima volta che le cabine elettriche della città o i cavi della pubblica illuminazione vengono avvolte dalle fiamme.