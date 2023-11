Da Castrovillari una nuova conquista per la Cardiologia: impiantato pacemaker minuscolo

Nuova conquista per la Cardiologia di Castrovillari. Recentemente, infatti, è stato impiantato un pacemaker di dimensioni minuscole ed è, tra l'altro, caratterizzato dall'assenza di fili. Si tratta di una modalità d’intervento rivoluzionaria rispetto a quanto disponibile fino ad ora. Nessun catetere in corpo e nemmeno la tasca pettorale per alloggiarlo, è praticamente “invisibile” anche a chi lo porta. Pesa pochissimi grammi e misura poco più di due centimetri.

Ad eseguire con successo questo eccezionale intervento è stato il dr Giovanni Bisignani coadiuvato dalla drssa Cavaliere, dr Mazziotti, dr Madeo, il caposala Fiore e l’equipe infermieristica. Pronta anche la disponibilità della drssa Erminia Sansone nel far arrivare il nuovo dispositivo. «Il pacemaker senza fili, inserito all’interno di un tubicino flessibile, viene fatto avanzare – sottolineano dalla Cardiologia di Castrovillari – attraverso la vena femorale fino a raggiungere la cavità cardiaca dove, una volta correttamente posizionato, viene “avvitato” nel muscolo cardiaco e programmato per consentire al cuore di battere regolarmente».

Questo nuovo dispositivo, è dotato di una batteria che supera i 10 anni di durata e ha un sistema di fissaggio che consentono, al termine della durata della batteria, di estrarlo e sostituirlo con un nuovo dispositivo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza