Nuovo ospedale di Cosenza, la spinta del Tar: «La Regione concluda la procedura»

Il nuovo ospedale da costruire a Vaglio Lise resta un sogno. Il sogno di Oliverio, prima, e di Caruso, adesso, in mezzo a una visione (politica) geograficamente a sinistra. E da Palazzo dei Bruzi, nonostante il rigetto del ricorso, vedono il bicchiere mezzo pieno in quel legittimo interesse riconosciuto dai giudici pur all’interno di uno scenario che non si è ancora configurato. Insomma, una soluzione ancora possibile. Vaglio Lise, però, non è più una opportunità unica dal momento che il Tar pur lasciandola in vita ha spianato la strada al nuovo studio di fattibilità economica della Regione disposto con decreto dirigenziale. Un provvedimento che aveva rivisto la scelta della collocazione dell’Annunziata: Vaglio Lise non compariva più come unico sito ma diventava una opzione in mezzo a una rosa di tre luoghi differenti, tra i quali veniva inserita anche l’Unical. Una modifica sostanziale ispirata evidentemente al disegno di legge sulla fusione che salderà Cosenza, Rende e Castrolibero. Dunque, l’hub sanitario potrà essere pensato non più solo sul territorio del Comune autonomo di Cosenza ma seguirà, inevitabilmente, le coordinate di un perimetro urbano molto più ampio che comprenderà l’università.

