Trasporti, nel terminal di Sibari arriva il treno della Magna Graecia

Tra i treni turistici del 2024 ci sarà un nuovo collegamento espresso notturno tra Roma e Sibari che proseguirà sulla Ionica fino a Crotone, Catanzaro Lido, Locri e Reggio passando per Metaponto. Ad anticiparlo è l’associazione “Ferrovie in Calabria”. «Le Ferrovie dello Stato – spiegano in una nota – hanno in programma l’attivazione di un treno notturno Roma Termini – Reggio Calabria Centrale, un treno che attraverserebbe tutta la linea jonica e passante per Metaponto – Sibari – Crotone – Catanzaro Lido – Locri. La notizia sarebbe emersa nel corso dell’open day organizzato da Fondazione FS Italiane al Deposito Officina Rotabili Storici di Milano Centrale, in compagnia di Luigi Francesco Cantamessa Armati, Direttore di Fondazione FS Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani, a fine ottobre. Ferrovie in Calabria ha potuto visionare le vetture cuccette tipo UIC-X che dal 2024 percorreranno la Ferrovia Jonica. La nuova impresa ferroviaria del gruppo FS Italiane, infatti, avrebbe in programma proprio l’istituzione di questo collegamento notturno tra Roma Termini e Reggio Calabria Centrale passante per lo Jonio, via Metaponto – Sibari – Crotone – Catanzaro Lido – Locri: il treno sarà composto da vetture cuccette e letto integralmente ristrutturate, con servizio di trasporto di bagagli e collettame in apposita carrozza bagagliaio. Sarà disponibile anche il servizio di ristorazione, che promuoverà i prodotti enogastronomici dei luoghi raggiunti.

