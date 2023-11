La direttrice-eroina che fece scappare i ladri dall'ufficio postale: “Brandirono una pistola”. L'azienda la premia

Ha sventato una rapina pochi mesi fa. Per questo la direttrice dell’ufficio postale di Sangineto, Anna Rosa Montebello, ha ricevuto un attestato di riconoscimento da parte dell’Ad di Poste Italiane, Matteo del Fante e del condirettore generale, Giuseppe Lasco, durante il “Security day”, l’iniziativa promossa dall’Azienda nella sede centrale di viale Europa a Roma.

A consegnarle il riconoscimento, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha voluto incontrare oltre 200 dipendenti che negli ultimi anni hanno subìto attacchi criminosi nello svolgimento delle attività lavorative all’interno degli uffici postali di tutto il territorio nazionale.

«Ad agosto scorso, stavo per iniziare un’altra giornata di lavoro quando due persone con il volto coperto si sono introdotte nella sala al pubblico, minacciandomi con una pistola e intimandomi di aprire la porta blindata ed entrare all’interno dove c’è la cassaforte», racconta la direttrice, che grazie alla sua prontezza di riflessi è riuscita ad allontanarsi dal bancone della clientela e a lanciare l’allarme attraverso i dispositivi anti-rapina collegati direttamente con le forze dell’ordine, mettendo in fuga i criminali.

«L’azienda - tiene a sottolineare Montebello - ha innalzato notevolmente i livelli di sicurezza negli uffici postali, rendendoli più sicuri, sia per i dipendenti che per gli utenti che ogni giorno frequentano le nostre sedi di lavoro. Questo premio ricevuto direttamente dal ministro e dai vertici di Poste - conclude - testimonia la consapevolezza dei rischi ai quali siamo esposti e ci fa sentire meno soli».