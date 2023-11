Vaglio Lise nuovo presidio sanitario a Cosenza? Intanto è sommersa dai rifiuti

Se ne parla da tempo con entusiasmo indicandola come sito che dovrà ospitare l’ospedale nuovo oppure la stazione dei pullman e ancora la caserma della Polizia municipale. Nel frattempo che qualcuna di queste ipotesi si materializzi, l’area dello scalo ferroviario di Vaglio Lise continua a mostrare il suo volto triste. Circondata dal degrado e dall’abbandono.

I punti critici sono sempre gli stessi. Il terminal bus mai entrato in funzione dopo avere ospitato per alcuni mesi gli ambulanti sfrattati dal mercato di via Asmara si è trasformato in una discarica abusiva di rifiuti. Ci sono pure alcuni resti delle attività dei venditori di frutta e verdura, che mai nessuno ha provveduto a raccogliere da quando è naufragato il tentativo dell’assessorato comunale alle Attività economiche e produttive di Palazzo dei Bruzi di dare una sistemazione un tantino dignitosa a questo gruppo di ambulanti (ora sparsi qua e là nell’area di piazza Amendola).

