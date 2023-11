Cosenza, mercatini natalizi dislocati su corso Mazzini e piazza Bilotti

I mercatini natalizi cambiano nuovamente location a Cosenza. Le bancarelle a partire dalla Fontana di giugno (piazza Carratelli) saranno dislocate lungo corso Mazzini e infine in piazza Bilotti, già teatro delle esposizioni di fine anno nel 2017, 2018 e 2019 su iniziativa della passata amministrazione comunale. I mercatini l’anno scorso erano dislocati intorno alla Villa Nuova, nel corso degli anni divenuta la zona privilegiata per la vendita dei prodotti natalizi (il villaggio tra corso Umberto e viale Trieste fu allestito pure nel 2015 e nel 2016). E ci fu anche l’esperimento di piazza Matteotti.

In queste ore gli uffici delle Attività economiche e produttive di Palazzo dei Bruzi stanno consegnando i permessi ai venditori che hanno fatto richiesta di allestire le loro postazioni. Assegnati anche i relativi spazi. Il serpentone di bancarelle in legno dovrebbe cominciare a nascere a partire da lunedì mentre l’inaugurazione è prevista per sabato 18, salvo slittamenti dovuti alle condizioni climatiche.

La novità di quest’anno dunque è rappresentata dall’isola pedonale che così dopo avere ospitato per tre giorni la festa del cioccolato accogliendo oltre 150mila visitatori si prepara ad un altro mese intenso. Su corso Mazzini verranno allestiti stand per la vendita di merce varia sempre in tema con le festività natalizie oltre a prodotti dell’artigianato mentre la classica oggettistica per abbellire alberi e presepi troverà posto nella parte libera di piazza Bilotti. Le prime casette in legno dovevano cominciare a vedersi già ieri, ma un contrattempo della ditta incaricata di eseguire le opere ha fatto slittare l’appuntamento. Oggi e nel fine settimane è prevista pioggia, per cui le operazioni di montaggio del Villaggio natalizio cominceranno a partire da lunedì prossimo.

