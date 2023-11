Ospedale della Sibaritide, la trattativa sui prezzi e il mistero sulla ripresa dei lavori

Il nuovo ospedale della Sibaritide, ormai fermo da alcuni mesi in attesa della definizione della variante tecnica e finanziaria, che sembra ormai in fase di conclusione, resasi necessaria per adeguare la struttura alle nuove norme sanitarie e di sicurezza oltre alla lievitazione dei costi delle materie.

In questo stadio, che sembra ormai concluso e che fa ben sperare sulla ripresa dei lavori, la fanno da padrone le cifre che appaiono in giro senza dati reali, partendo da cifre astronomiche ridotte poi almeno ad un terzo.

In tutto ciò vi è, tuttavia, la certezza che l’ospedale si concluderà in tempi relativamente brevi, quando si vedrà entrare in ospedale il primo paziente.

Infatti dovrebbe essersi conclusa la trattativa relativa al Piano Economico Finanziario che in definitiva riguarda un’aggiunta al contratto originario tra la stazione appaltante, la Regione, ed il concessionario, sulla base dei conteggi dei dirigenti regionali dell’Unità Organizzativa Autonoma, del Dipartimento Salute e del Responsabile Unico del Procedimento, concordati con l’Azienda

