Corigliano Rossano, la Simet punta a recuperare tutti i posti di lavoro

«Salvaguardare il maggior numero oggi possibile di posti di lavoro per altrettanti lavoratori e loro famiglie, nel solco di un’attenzione e di una responsabilità sociale per il territorio che da oltre settant’anni spiega, sorregge e qualifica l’impegno, la filosofia e gli investimenti aziendali». È questo il primo commento da parte dei vertici della Simet spa dopo la stipula dell'accordo con con BusItalia Rail Service (Birs), società del polo passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato e che come primo risultato ha determinato l’immediata tutela di tutti gli attuali dipendenti, come ha sottolineato l'Ad Mariella De Florio. «Oltre ai vertici del Gruppo FS, all'Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi ed all’Ad di BusItalia Stefano Bonora, ci teniamo a ringraziare in particolare – ha dichiarato il Presidente del Cda di Simet Gerardo Smurra – il Vicepremier Matteo Salvini per la sensibilità e la determinazione personalmente dimostrate, nella cornice del suo impegno a rimettere al centro dell’agenda del Governo, in Italia ed in Europa, i temi del trasporto e della mobilità, rispetto alla individuazione complessa e per nulla scontata di un programma di rilancio aziendale ed occupazionale che pone le basi per una più ampia integrazione dei servizi gomma-ferro del Gruppo FS».

