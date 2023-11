Cosenza trabocca di rifiuti, Franz Caruso indignato: “Città sporca”

La città è sporca. E il sindaco Franz Caruso si sfoga. Sparando a zero su tutte le componenti del sistema che dovrebbe garantire il decoro urbano. «Gli incivili hanno le loro colpe e ci stiamo muovendo per limitarne le azioni grazie all’ausilio delle fototrappole e delle telecamere che da qui a poco provvederemo a installare nei punti nevralgici del territorio», ha detto il primo cittadino a margine dell’intitolazione di un tratto dell’antistadio “Marulla-San Vito” all’ex allenatore e dirigente del Cosenza calcio Gianni Di Marzio, «ma non c’è attaccamento alla città, se è vero come è vero e l’ho constatato di persona che ci sono alcune zone dove mucchi di rifiuti grandi e piccoli ma anche oggetti ingombranti giacciono per giorni e anche settimane. È possibile che da questi posti non passi un addetto di Ecologia Oggi o delle Cooperative che hanno delle competenze nel servizio di igiene urbana? Oppure un nostro addetto ai lavori? Non è possibile che tutto ciò avvenga senza che nessuno faccia nuna segnalazione o intervenga in modo tempestivo. Se ad un sacchetto se ne aggiunge un altro lo sconsiderato di turno ne aggiunge un altro e un altro ancora. E così si formano gli accumuli e parliamo di abbandoni indiscriminati. Se invece si trova il sistema per fermare chi sporca o pulire subito con squadre addette alla bonifica straordinaria dei quartieri più a rischio forse riusciamo ad evitare che il fenomeno raggiunga livelli intollerabili. Chiediamo delle risposte immediate altrimenti ci vedremo costretti ad adottare dei provvedimenti drastici di natura amministrativa».

FOTO ARENA

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza