Dramma della solitudine a Castrovillari, anziana trovata morta nella sua abitazione

Trovata senza vita. A nulla è servito l'accesso forzato di un appartamento - sito in via Jetticelli - da parte dei vigili del fuoco del Distaccamento di Castrovillari, allertati ieri mattina dai vicini dell’ultraottantenne, i quali, non vedendola uscire da circa due giorni, hanno avvisato i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari e, di seguito, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari.

Proprio i pompieri del Distaccamento di via Garga hanno dovuto effettuare l'accesso esterno all'appartamento, sito al secondo piano della palazzina, con tanto di scala per salire i piani della palazzina. Da una finestra esterna si è proceduto all'accesso dell'immobile.

Tutto questo alla presenza dei condomini e dei militari della Compagnia di Castrovillari. La donna è stata trovata senza vita. Era in stato di decomposizione nella zona notte dell'immobile. Sul posto, chiaramente, sono giunti dal vicino ospedale Pasquale Ferrari i sanitari del 118. Il personale del Pronto soccorso ha registrato il decesso decesso della donna. Molto probabilmente causato da un malore a seguito di arresto cardiocircolatorio.