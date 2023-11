Corigliano Rossano, allarme criminalità: chiesto dal sindaco Stasi l’intervento del governo nazionale

Tenere alta l’attenzione e non distarsi. Perché nella Sibaritide c’è una emergenza in atto che non può essere sottovalutata come del resto è emerso con chiarezza nel corso dell’incontro del comitato provinciale per l’ordine e al sicurezza convocato d’uregnza dal Prefetto di Cosenza.

E proprio mentre si affrontava la questione, per tutta risposta, in contemporanea un’ennesima auto veniva data alle fiamme a Corigliano Rossano. È avvenuto in pieno pomeriggio e in una traversa di via Nazionale, una delle vie principali della città ionica. Proprio per l’ora in cui è avvenuto le fiamme appiccate alla Jaguar di un professionista hanno solo parzialmente danneggiato la vettura perché il tempestivo intervento dei passanti ha evitato il propagarsi del rogo. Ma il gesto e la sua gravità restano.

Nel corso dei lavori del comitato per la sicurezza è stato annunciato anche il rafforzamento delle unità a disposizione delle forze dell’ordine e un primo dato sarebbe un aumento di sei unità nell'organico dei Carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano entro fine anno e ciò dovrebbe permettere la possibilità di avere alcune pattuglie in più sul territorio. Anche perché non va dimenticato che in una realtà di più 80 mila abitanti la sera in cui il presidente del consiglio comunale Marinella Grillo ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per il rogo alla sua auto ha dovuto attendere l’arrivo delle squadre da Corigliano impegnate a spegnere l’incendio di altre due vetture di un imprenditore.

Queste le forze in campo. L’arrivo di nuove unità ai carabinieri è stato confermato anche nel corso della visita di ieri dei consiglieri regionali Pasqualina Straface e Giuseppe Graziano al tenente colonnello Marco Filippi cui hanno ribadito la massima disponibilità a farsi portavoce di qualsiasi istanza nelle istituzioni.

