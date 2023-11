Rassegna stampa 16-11-2023 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Calabria

- L’Autonomia fa litigare i partiti: Calabria al centro delle tensioni

- Calabria, la Corte dei conti lancia l’allarme anche sulla spesa di Agenda Urbana

Reggio Calabria

- Operazione Garden a Reggio: microspie, talpe e mangiate di ’ndrangheta nel giardino di Matteo Perla

- ‘Ndrangheta, operazione Garden: le mire su mercato di Roma della droga: «I Casamonica sono in fermo, non ci sono più»

- Reggio Calabria, sulla depurazione sarà la volta buona? Si comincia da Gallico

- Operazione “Blanco”: droga tra la Locride e la Sicilia, inflitte ventuno condanne I NOMI

- All’Ospedale di Polistena «fuori uso il sistema di sterilizzazione dei ferri»

- Con la serie tv “Monterossi” Reggio Calabria diventa un set a cielo aperto

Catanzaro

- Squillace, la fine dei coniugi Bruno decisa in un summit di ’ndrangheta

- Imposta di soggiorno e gallerie del San Giovanni, sì ai nuovi regolamenti ma resta il nodo Catanzaro Servizi

- Ascensori rotti e niente accessi facilitati: stazione di Catanzaro Lido off-limits per i disabili

- Lamezia, opere pubbliche a rilento in città: a rischio i fondi stanziati dal Pnrr

- Crotone, affidamento della piscina olimpionica: il pm in Aula contesta nuove accuse

- Vibo Marina riparte dall’ex cementificio: un nuovo progetto da 73 milioni di euro

Cosenza

- Cosenza, il Comune punta al reclutamento di 97 dipendenti

- San Lucido, disposto il 41 bis per Pietro Calabria e Andrea Tundis

- Tagli alla scuola a Cosenza e provincia: il piano è da rivedere

- Corigliano Rossano, allarme criminalità: chiesto dal sindaco Stasi l’intervento del governo nazionale