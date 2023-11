Acri, archiviato il procedimento penale nei confronti dell'ex consigliere comunale Maurizio Feraudo

Il Gip del Tribunale di Cosenza ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti dell’avvocato Maurizio Feraudo, difeso da Pierluigi Pugliese, scaturito da una querela per diffamazione sporta nei suoi confronti dall’ingegnere Gerardo Nicoletti, assunto a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Acri con la qualifica di “funzionario tecnico” nel mese di luglio 2022.

I fatti risalgono allo stesso mese di luglio 2022 allorquando Feraudo, ancora consigliere comunale espresse pubblicamente il proprio parere sul contrasto tra l’assunzione del “funzionario tecnico” Nicoletti e la delibera di Giunta sul fabbisogno del personale che prevedeva, invece, l’assunzione di un “funzionario finanziario”. «Nell’occasione Feraudo – si legge in una nota stampa del suo studio legale – dichiarò che la questione meritava di essere sottoposta alla valutazione delle autorità competenti atteso che rispetto alla incongruenza emersa tra la delibera di Giunta e il contratto di assunzione del “funzionario tecnico”, che sembravano essere tra loro in contrasto, potrebbe non essere neutro il rapporto di stretta parentela del professionista neoassunto con la famiglia del sindaco».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza