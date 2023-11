Cassano, si fingono operatori Enel per truffare gli utenti. Emergenza in tutto il territorio sibarita

Si spacciano per operatori Enel presentandosi con la necessità di “aggiornare” le forniture ma col vero intento di truffare, facendosi consegnare denaro contante o far firmare contratti di altre società a qualche povero malcapitato.

Sono diversi gli episodi segnalati nei giorni scorsi in città di cui la maggior parte si sarebbe verificato nel centro storico. Il modus operandi è sempre lo stesso: girano a piedi, spesso in coppia, vestiti quasi come a voler sembrare dei veri operatori commerciali. La prima spia di qualcosa che non torna nel loro modo di agire è che parlano di obbligatorietà di “aggiornare” la propria fornitura. Una necessità procedurale non vera che “Enel energia” stessa ha segnalato nelle scorse settimane quando, preso atto dei numerosi tentativi di truffa e furto, emanando una comunicazione contenente un vero e proprio vademecum per riconoscere se ci si trovi o meno difronte ai propri operatori.

Leggi l'articolo completo sull'edizione di Gazzetta del Sud - Cosenza