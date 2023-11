Acquappesa, i vandali fanno... visita alle Terme

Vandali in azione nell’area delle Terme Luigiane e del parco fitness di Acquappesa. Il sindaco Francesco Tripicchio condanna l’accaduto. Tutto questo mentre l’area termale è rimasta ancora una volta al buio. Ma andiamo con ordine. Nello stabilimento San Francesco delle Terme Luigiane ignoti hanno rotto la porta e si sono introdotti all’interno dello stabilimento in disuso. La porta poi è stata sostituita. In merito è stata fatta anche apposita denuncia. Mentre nell’area fitness del lungomare i vandali hanno divelto alcuni cartelloni affissi alle attrezzature sportive che come è noto sono messe a disposizione di cittadinanza e turisti.

