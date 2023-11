Cosenza, fermi al capolinea i bus a metano. Amaco, in ansia per i dipendenti

I primi a fermarsi sono stati i bus a metano. Già ieri, dopo poche ore, i mezzi sono rientrati nelle rimesse aziendali con i serbatoi vuoti perché le stazioni di rifornimento esterne non hanno concesso ulteriore credito dopo la dichiarazione del Tribunale. E così, si è tonati al passato poco sostenibile (e non solo economicamente) di un trasporto pubblico alimentato esclusivamente a gasolio. Le riserve nelle cisterne in sede copriranno al massimo una settimana di servizio. Poi, senza più risorse in cassa, il rischio è quello di una paralisi del trasporto urbano. E, probabilmente, sarà difficile pure incontrare in giro per la città gli ausiliari della sosta a pagamento con parcometri. Il mondo Amaco finirà tutto sospeso, prigioniero di quella voragine di debiti che ha ispirato la decisione del Tribunale (presidente: Rosangela Viteritti; giudici: Francesca Familiari e Mariarosaria Savaglio). Nonostante il parere favorevole del commissario straordinario, alla fine ha prevalso la volontà di staccare la spina.

