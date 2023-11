Danni delle mareggiate, i sindaci chiedono aiuto: problemi a Paola, San Lucido e anche a Fuscaldo

Le progettualità future dovranno tenere conto di una nuova morfologia della costa ridisegnata dal moto ondoso e dai sedimenti portati alle foci dei fiumi. Il mare anche quest’anno ha iniziato a fare danni. I sindaci chiedono aiuto. Ma chiaramente dovranno attendere per eventuali interventi sul litorale il termine della stagione invernale.

Il sindaco di San Lucido, Cosimo De Tommaso, si è recato alla Regione per incontrare il presidente, Roberto Occhiuto. Quello di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha chiesto attenzione particolare sulle progettualità a Nord del Comune ai confini con Guardia Piemontese. Anche a Paola il primo cittadino Giovanni Politano ha richiesto appositi finanziamenti per contrastare il fenomeno dell’erosione.

Partiamo da San Lucido dove il lungomare cittadino è stato gravemente danneggiato dalle mareggiate nonostante gli investimenti fatti dall'ente con mezzi e risorse disponibili. È chiaro che da soli non bastano. Proprio la necessità di accedere a somme più importanti a fronte di un progetto di rifacimento totale del lungomare è stata accolta dalla Regione. De Tommaso a riguardo ha spiegato come sul lungomare è stato avviato un iter che potrebbe finalmente porre fine ai disagi causate dalle mareggiate. Andiamo a Paola. Il mare sta creando in particolare problemi nelle aree a Nord e Sud del lungomare.

