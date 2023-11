Sassi contro un treno proveniente da Sapri. Paura nella zona tra Praia a Mare e Scalea

Sassaiola ieri mattina verso le sei lungo la tratta ferroviaria Sapri-Paola. Alcune persone tra Praia e Scalea hanno preso di mira un convoglio causando danni al finestrino di una vettura. Il macchinista ha bloccato il treno e la circolazione è rimasta momentaneamente bloccata causando ovviamente ritardi e disagi ai viaggiatori. Sull’episodio stanno indagando gli uomini della Polfer di Paola e Cosenza. Non si registrano fortunatamente per le persone. Il treno è poi arrivato alla stazione di Vaglio Lise. Il personale si è prodigato per far sì che i clienti non avessero problemi. Quelli vicino al finestrino rotto sono stati fatti allontanare per misure di sicurezza. Non è il primo episodio del genere che si verifica su questa tratta ferroviaria. Una ragazzata, un gesto di vandali, che però avrebbe potuto e potrebbe ancora se dovessero ripetersi fatti simili causare danni più rilevanti.

