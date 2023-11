Cassano, entrano nella scuola e rubano soldi e merendine

Il plesso scolastico di Doria finisce ancora sotto l’attacco di vandali e ladruncoli. Nella notte tra domenica e lunedì ignoti si sono nuovamente introdotti nella scuola forzando la porta di ingresso per svuotare il distributore automatico di cibo e bevande, compresa la gettoniera con i soldi che conteneva.

Non si tratta, purtroppo, del primo caso che si registra proprio in quell’istituto scolastico. Si tratta, infatti, del quarto atto vandalico subito dal plesso scolastico doriano in poco più di ventiquattro mesi.

