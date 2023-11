Cetraro, due nuovi macchinari nel reparto di Ostetricia

Due nuove apparecchiature destinate al reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Gino Iannelli”, che saranno sicuramente indispensabili in vista della ormai prossima riapertura del Punto nascita del presidio. Nel reparto, diretto dal dottor Bruno Tucci, su decisione del direttore generale dell’Asp, Antonio Graziano - a seguito di precedenti richieste in questo senso da parte dello stesso direttore dell’Uoc di Ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero “Iannelli” - è, infatti, previsto l’arrivo di un nuovo letto per travaglio e di una frigo-emoteca.

