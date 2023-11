Lancia sassi contro i passanti, panico nella zona di Corigliano Scalo: ferita una donna col bimbo in braccio

Momenti di panico ieri mattina allo scalo di Corigliano dove un cittadino extracomunitario in preda a un evidente stato di ebbrezza ha iniziato una sassaiola contro i passanti. A farne le spese più degli altri una mamma con il suo bambino.

Fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento congiunto dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano e della Polizia municipale che giunti sul posto hanno fermato l'uomo che è stato poi portato nei locali della caserma dell'Arma per la formalizzazione dell'arresto. A quanto si è appreso la situazione di pericolo è esplosa attorno alle dieci del mattino, quando il cittadino straniero, a quanto pare già noto alle forze dell'ordine per episodi simili, ha iniziato a lanciare dei sassi contro i passanti nella centralissima piazza Salotto di Corigliano. Alla base del gesto assurdo nessuna motivazione e quando è stato fermato è stato trovato sotto l'effetto dei fumi dell'alcol. I sassi sono stati lanciati a casaccio contro i passanti e come detto vittima dell'inaudita aggressione è stata una mamma che portava in braccio il proprio bimbo neonato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza