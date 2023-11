Aumentano nel Cosentino i posti per i docenti precari nel settore sostegno

Aumentano i posti di sostegno per i docenti precari specializzati all’insegnamento degli studenti con disabilità. L’Ufficio scolastico regionale ha accolto le richieste dei cinque Ambiti territoriali provinciali, sollecitati dai vari dirigenti scolastici che a loro volta hanno raccolto le istanze dei genitori, concedendo ulteriori 67,5 posti di sostegno in deroga. La richiesta della dirigente di Palazzo Lecce, Loredana Giannicola, in particolare, datata 14 novembre, sollecitava «ulteriori n. 22,5 posti di sostegno in deroga per sopperire ad urgenti necessità rappresentate dalle istituzioni scolastiche in presenza di alunni con disabilità grave cui garantire il diritto allo studio».

I posti sono stati concessi tutti e 22,5, portando perciò complessivamente a 2.867 le cattedre che nel Cosentino sono state o saranno affidate ai prof di sostegno. In particolare, si tratta di 1.559 posti in Organico di diritto e 1.285,5 in Organico di fatto. Poco più bassi i numeri della provincia di Reggio Calabria che ha ottenuto ulteriori 11,5 posti in deroga, per un totale di 2.691,5 (1.355 in Organico di diritto e 1.325 in Organico di fatto). Quindi Catanzaro cui sono stati affidati altri 21 posti in deroga per un totale di 1.360 (848 in Organico di diritto e 491 in Organico di fatto). Poi Crotone con ulteriori 7,5 cattedre per un totale di 744,5 (448 in Organico di diritto e 289 in Organico di fatto). Infine la provincia di Vibo Valentia che ha ottenuto 5 posti per un totale di 616,5 cattedre (451 in Organico di diritto e 160,5 in Organico di fatto).

Lo strano taglio Non sono poche le famiglie anche cosentine che stanno protestando per l’improvviso taglio (da 18 a 9) delle ore di presenza in classe dei docenti di sostegno per i loro figli a partire dal 14 settembre. Uno sforbiciata legata alla situazione clinica non grave dei ragazzi, i quali, però, sino allo scorso anno potevano contare su un affiancamento per 18 ore, che per loro sono ugualmente importanti.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza