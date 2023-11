Cosenza, auto abbandonate da anni nell’area di piazza Europa rifugio di tossicodipendenti e senzatetto

Un piccolo cimitero di auto abbandonate. Nell’area compresa tra piazza Europa e quella limitrofa allo svincolo autostradale di Cosenza Sud. Strade intitolate a maestri della letteratura, artisti, registi, lasciati nel più completo stato di abbandono.

La cosa che più indispettisce i residenti di via Benedetto Croce, via Leonardo Sciascia, via Fellini e altre ancora è appunto quella delle automobili abbandonate che nessuno dal Comune è riuscito a rimuovere. Auto che come segnalano alcuni abitanti della zona spesso soprattutto di notte diventano meta di tossicodipendenti che utilizzano quelle auto senza finestrini e sportelli come fosse una dependance per le loro attività. Le auto sono diventate anche rifugio di senzatetto specie nelle notti di pioggia o quando fa freddo.

Un triangolo pericolosissimo. Il quartiere è in fermento.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza