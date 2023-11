Cassano, torna la paura: petardi notturni contro l’abitazione di un ex assessore

Bombaroli in azione colpiscono più volte con misteriose esplosioni notturne la casa dell’ex assessore comunale di Cassano Jonio, Ercole Cimbalo.

Nella notte tra giovedì e venerdì la sua abitazione, sita in piazza Sant’Eusebio a Sibari, è stata nuovamente bersaglio del lancio di una “cipolla”, un grosso petardo esplosivo molto fastidioso e pericoloso che ha creato, soprattutto, un forte spavento e preoccupazione nella famiglia. Petardi molto potenti e che possono creare anche seri danni. L’ultima “cipolla” è stata lanciata nell’abitazione ieri notte verso le 00:20 danneggiando un tavolo e la muratura. La drammaticità del caso è racchiusa in un video diffuso dalla famiglia Cimbalo sui social: l’orologio segna i venti minuti del nuovo giorno quando nell’inquadratura del video entra dal lato un corpo volante che dopo pochi minuti esplode. Il fragore è registrato dalla telecamera e, sempre le immagini, mostrano il movimento causato dall’esplosione, il tavolino che cede e un quadro che cade dal muro che risulterà anche – secondo quanto denunciato dalla famiglia, lesionato. Si tratta, purtroppo, soltanto dell’ultimo episodio di una serie di atti vandalici sfociati nel delinquenziale che si verificano da alcuni mesi contro di lui senza un reale motivo.

Da quanto s’è appreso i Carabinieri della Compagnia di Cassano e la Polizia locale sibarita sono già al lavoro sul caso da alcune settimane per fare in modo di mettere fine al più presto a questi atti che al di là dei danneggiamenti, sta creando molta paura nella famiglia Cimbalo.

