Corigliano Rossano, 14enne cade dal balcone di casa e precipita su una macchina. Ricoverato con fratture multiple

Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Rossano un ragazzo di 14 precipitato dal secondo piano di una abitazione. Sono stati momenti concitati e di paura quelli vissuti oggi pomeriggio a Corigliano dove subito si è sparsa la voce dell'accaduto. Il giovane è caduto dal balcone di una palazzina ubicata in via Fausto Gullo che è una traversa della centralissima via Fontanelle allo scalo dell'area urbana ausonica. Dalle prime notizie trapelate sembra che il quattordicenne fosse affacciato sul balcone quando per cause ancora in corso di accertamento è caduto precipitando da una altezza importante. Nel precipitare è andato a cadere su di una macchina parcheggiata in sosta sotto l'abitazione. Il giovane è stato subito soccorso e trasferito in ambulanza del servizio del 118 all'ospedale di Nicola Giannettasio di Rossano in gravi condizioni. Al giovane pare siano state riscontrate una serie di fratture multiple , ma nonostante la gravità del quadro clinico per fortuna l'adolescente non versa in pericolo di vita e si trova ricoverato nel nosocomio rossanese. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano per chiarire le circostanze in cui si è verificata la caduta. Da una prima sommaria ricostruzione dei fatti non si esclude che si possa essere dinnanzi ad un gesto volontario, ma al momento la dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.