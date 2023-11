La tragedia di Corigliano Rossano: sotto sequestro il tratto ferroviario, la carcassa del camion ed il treno regionale

Inquirenti al lavoro per accertare la corretta ricostruzione della dinamica dell’incidente ferroviario avvenuto ieri sera in contrada Thurio nel territorio di Corigliano Rossano. Nello scontro tra un treno regionale e un camion sono decedute la capotreno del convoglio, Maria Panzini, 60 anni di Catanzaro lido, e un 24enne di origini marocchine, Said Hannanaoi che era alla guida del camion. Sulla vicenda sono state avviate le indagini condotte dai carabinieri e dalla Polizia ferroviaria e la Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta.

La linea ferroviaria è stata posta sotto sequestro, così come la carcassa del camion ed il treno regionale.

Gli inquirenti stanno vagliando, inoltre, «il corretto funzionamento degli impianti, - è scritto in un comunicato del procuratore Alessandro D’Alessio - la condotta tenuta dai soggetti coinvolti nell’incidente stesso e, infine, l’osservanza di tutte le regole cautelari che disciplinano la delicata attività di circolazione dei treni e l’intersecarsi di tale circolazione con la circolazione veicolare e pedonale. Particolare attenzione, pur nella ferma esigenza di una puntuale e rapida ricostruzione dei fatti, sarà prestata anche all’esigenza di ripristinare, nel tempo necessario, la normale circolazione ferroviaria sul tratto interessato».